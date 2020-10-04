В России впервые с мая зафиксировано более 10 тысяч случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 10 499 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. В последний раз отметку в десять тысяч количество выявленных случаев превышало только 15 мая.

На данный момент полностью выздоровело после прохождения лечения 3284 пациента, а общее число поборовших CoViD-19 достигло 979 143.

На сегодняшний день проведено более 47,6 миллиона лабораторных анализов на коронавирус, из которых 436 тысяч тестов — за прошедшие сутки, сообщили в Роспотребнадзоре. Стоит отметить, что 27,8% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число случаев CoViD-19 за прошедшие сутки зафиксировали в Москве (+3327), Санкт-Петербурге (+392), Подмосковье (+296), Ростовской (+234) и Нижегородской (+201) областях.

За всё время в России был зарегистрирован 1 215 001 случай коронавируса, из которых 21 358 — с летальным исходом. За последние 24 часа болезнь унесла жизни 107 человек.