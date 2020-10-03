Стали известны сроки применения "живой" вакцины от коронавируса

Применение вакцины от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает Центр имени Чумакова, может начаться в ноябре. Об этом сообщил генеральный директор института Айдар Ишмухаметов.

— Первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре. Поэтому полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы, — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Гендиректор центра напомнил, что вакцина содержит в себе "убитый" вирус SARS-CoV-2, который сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такой способ создания препарата Ишмухаметов назвал классикой.

При этом он уточнил, что ускорять процесс вакцинации не нужно, так как на данном этапе важно получить "качественный, безопасный и эффективный" продукт. Учёный также добавил, что на сегодняшний день невозможно дать прогнозы относительно долговременности иммунитета к CoViD-19.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.