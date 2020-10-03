Учёные нашли новое опасное последствие коронавируса

У переболевших коронавирусом пациентов нашли смертельно опасное воспаление, приводящее к проблемам с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщается в отчёте специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

— С июня 2020 года у взрослых пациентов, переболевших коронавирусом, обнаружен мультисистемный воспалительный синдром (MIS-A), — говорится в документе.

Учёные подробно описали 16 случаев появления этого синдрома у переболевших CoViD-19 в США и Британии в возрасте 21–50 лет. У всех 16 человек обнаружили аритмию, у 12 из них была повышенная температура, ещё у восьми — респираторные симптомы. В итоге десять больных попали в реанимацию, двое умерли.

Согласно отчёту, с момента выявления типичных симптомов CoViD-19 до появления MIS-A проходило от двух до пяти недель. Авторы исследования ещё не смогли установить, является ли синдром симптомом тяжёлой формы коронавируса или "постинфекционным процессом".