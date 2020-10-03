Психолог показала на звёздах, что такое эффект Тэтчер, и теперь подписчики мечтают об этом забыть

Блогерша-психолог Джули Смит из Лондона, Великобритания, занимается в соцсетях просветительской деятельностью, рассказывая интересные факты о человеке и о том, как работает его мозг. Этот орган человека считается чуть ли не самым загадочным, и эффект Тэтчер это только подтверждает. Доктор Смит опубликовала видео, в котором показала лица трёх знаменитостей, перевёрнутые вверх ногами. Но Адель, Барака Обаму и Канье Уэста узнать легко даже в таком виде.

Видео © TikTok / drjuliesmith

Затем блогерша посоветовала перевернуть телефон и повнимательнее посмотреть на фото. И вот тут начался настоящий фильм ужасов. Потому как лица звёзд потекли и жутко обезобразились, будто кто-то не справился с фильтрами в соцсетях. Оказалось, на перевёрнутых фото уже были сделаны изменения — рты и глаза были перевёрнуты в обратную сторону. Именно поэтому мозг не увидел никаких проблем, пишет Bored Panda.

Фото © TikTok / drjuliesmith

На это странное состояние мозга наткнулся профессор Питер Томпсон в 1980 году, продемонстрировав коллегам на снимке Маргарет Тэтчер. В честь неё и был назван эффект, при котором сознание человека не воспринимает незначительные изменения в перевёрнутом изображении. Пользователям Сети очень понравилось видео доктора Смит, и оно быстро набрало 33,1 млн просмотров и 3,9 млн лайков.

Фото © TikTok / drjuliesmith