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Первое свидание закончилось неожиданным предложением руки и сердца, но реакция девушки бесподобна

Ли Макивер из Глазго, Шотландия, пойдёт на всё ради качественного пранка. Недавно мужчина потратил больше 140 фунтов (14 тысяч рублей) на то, чтобы разрушить первое свидание своего друга.

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Фото © Michael Docherty

Первое свидание само по себе может стать катастрофой. А если твой лучший друг мечтает его разрушить, то, считай, провал обеспечен. Так, когда первая встреча шотландца Стивена Дюрана с девушкой, которая ему очень понравилась, подошла к концу, он наконец с облегчением выдохнул. Зря. Внезапно свет в кафе стал приглушённым, а официант принёс за столик парочки бутылку просекко и чизкейк на тарелке с надписью "Ты выйдешь за меня?". Девушка такого точно не ожидала. Благо её реакцию засняли на видео.

Видео © Michael Docherty

Сам Стивен тоже был в шоке. Он и понятия не имел, что этим вечером собирается делать предложение руки и сердца. Увидев надпись на тарелке, сконфуженная девушка изо всех сил пыталась донести до персонала и всех остальных гостей, что официант ошибся столиком. Но он принёс всё куда надо. Оказалось, спонтанное предложение — дело рук приятеля Стивена, Ли Макивера.

Примерно за час до его свидания я позвонил в ресторан, представился им и сказал, что собираюсь сделать предложение. Менеджер сказал: "Мы принесём торт и бутылку просекко и приглушим свет"

Ли Макивер

Кадры из видео © Michael Docherty

Кадры из видео © Michael Docherty

Розыгрыш приятелю обошёлся в приличную сумму: подговорить работников кафе, заплатить за торт и бутылку просекко, уговорить знакомого, чтобы тот всё снял на видео. Итого — 140 фунтов стерлингов (14 тысяч рублей), пишет Mirror. Судя по всему, пранкер ни о чём не жалеет.

Я пригласил друга, чтобы он пришёл и снял это действо. Пришлось заплатить ещё и за его ужин. Он не знаком со Стивеном, поэтому сидел там с его фотографией. На розыгрыш ушло 140 фунтов, но оно того стоило

Ли Макивер

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