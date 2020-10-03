Первое свидание закончилось неожиданным предложением руки и сердца, но реакция девушки бесподобна

Первое свидание само по себе может стать катастрофой. А если твой лучший друг мечтает его разрушить, то, считай, провал обеспечен. Так, когда первая встреча шотландца Стивена Дюрана с девушкой, которая ему очень понравилась, подошла к концу, он наконец с облегчением выдохнул. Зря. Внезапно свет в кафе стал приглушённым, а официант принёс за столик парочки бутылку просекко и чизкейк на тарелке с надписью "Ты выйдешь за меня?". Девушка такого точно не ожидала. Благо её реакцию засняли на видео.

Видео © Michael Docherty

Сам Стивен тоже был в шоке. Он и понятия не имел, что этим вечером собирается делать предложение руки и сердца. Увидев надпись на тарелке, сконфуженная девушка изо всех сил пыталась донести до персонала и всех остальных гостей, что официант ошибся столиком. Но он принёс всё куда надо. Оказалось, спонтанное предложение — дело рук приятеля Стивена, Ли Макивера.

Примерно за час до его свидания я позвонил в ресторан, представился им и сказал, что собираюсь сделать предложение. Менеджер сказал: "Мы принесём торт и бутылку просекко и приглушим свет" Ли Макивер

Кадры из видео © Michael Docherty

Розыгрыш приятелю обошёлся в приличную сумму: подговорить работников кафе, заплатить за торт и бутылку просекко, уговорить знакомого, чтобы тот всё снял на видео. Итого — 140 фунтов стерлингов (14 тысяч рублей), пишет Mirror. Судя по всему, пранкер ни о чём не жалеет.