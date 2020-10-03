15 двойников звёзд, настолько похожих на "оригинал", что отличить их просто невозможно

Даниэль Златков и Криштиану Роналду
Каждый, кто зайдёт в Instagram-профиль Даниэля, легко перепутает его с мировой звездой футбола. Мало того что парень внешне похож на Роналду, так он и занятие для себя выбрал соответствующее. Болгарин несколько лет играл за сборную по футболу страны!
patrick_cosplay03 и Джейсон Момоа
Патрик из Республики Маврикий посвятил большую часть своей жизни косплею. Мужчина примерил на себя образы многих супергероев: Бэтмен, супермен... Но известность ему принесло именно перевоплощение в аквамена. Сходство с Джейсоном Момоа потрясающее.
Дэниэл Воловсек и Киану Ривз
Дэниэл увлекается мотоциклами, а зарабатывает на жизнь преподаванием МХК и основ дизайна. Даже внешность суперзвезды не сделала мужчину популярным — в "Инстаграме" на него подписано чуть больше 250 человек.
Катрин Маух и Ума Турман
Катрин живёт в Дюссельдорфе, Германия. Несмотря на запоминающийся образ, немке удалось избавиться от амплуа двойника, и сейчас она работает фотографом и моделью. Точно так же, как когда-то начинала и сама Ума Турман.
Эшли Питцер и Бритни Спирс
Эшли из Орландо, США, почти сертифицированная пародистка Бритни Спирс. Девушка выигрывала конкурсы, где не раз её отмечали наградами как лучшего трибьют-артиста.
Джесс Кипер Крителли и Мэрилин Монро
Джесс живёт в самом звёздном городе США — Лос-Анджелесе. Уже несколько лет назад она поняла, что удивительно похожа на Мэрилин, и теперь активно зарабатывает на этом.
Марк Вудворд и Дэвид Бекхэм
Марк относится к сходству с Бекхэмом с юмором. В своём Instagram-профиле мужчина написал, что ему приятно, когда ему говорят, что он похож... хотя бы на человека. Судя по множеству фотографий в классических костюмах, он хочет, чтобы каждый понимал, что он успешный человек. Однако чем он занимается в жизни, установить так и не удалось.
Франческа Браун и Кэти Перри
Несмотря на звёздную внешность Франчески, её увлечения весьма специфичные. Девушка обожает спорт, в частности футбол. Кроме того, американка работает ведущей и даже актрисой. О своём сходстве с Кэти Перри говорить не любит.
Лара Валентини и Селена Гомес
Лара из Бельгии уже устала слушать о том, как сильно она похожа на кумира 13-летних девочек. В 21 год девушка уже определилась с карьерой. Сейчас она развивается в иллюстрации и анимации.
Дженнифер Уорд и Ким Кардашьян
Дженнифер построила свой блог на сходстве с Ким. На обновления девушки в Instagram подписано почти 100 тысяч человек. Впрочем, возможно, кто-то из них принял её за саму селебрити.
Бесник Тафаллари и Джейсон Стейтем
Внешность Бесника ему сильно помогла. Мужчина родом из Албании сейчас живёт в Германии. Работает актёром и моделью.
Натан Мидс и Брэд Питт
Год назад Натан поразил общественность. Его невероятное сходство с молодым Питтом в момент сделало его звездой. Life тоже о нём уже писал!
Квинтин Генаэль и Винсент Ван Гог
Помимо внешнего вида у Квинтина и Винсента есть ещё одна общая черта: француз тоже увлекается живописью. Правда, стиль у художников сильно отличается.
Элла Нортон и Мэрайя Кэри
Элла Нортон из Израиля может стать двойником кого угодно. Уже не первый год она увлекается косплеем, поэтому перевоплощаться в известных персонажей ей не привыкать, пишет Daily Mail.
Татьяна Дука и Анджелина Джоли
Татьяна уже привыкла к постоянным сравнением с голливудской актрисой и относится к ним спокойно. В начале этого года многие российские СМИ уже рассказывали читателям про девушку. Сама Дука тоже работает актрисой.
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