Чем манекенщица с самыми большими ушами влюбила в себя главных модельеров планеты: 15 фото

В школе Молли дразнили не только из-за ушей и моноброви, но и из-за её роста: она была очень худой и высокой (182 см)
Всё изменил нью-йоркский блошиный рынок: именно там девушку с необычной внешностью заметил один из агентов крупного модельного агентства
Молли согласилась на дефиле не думая. Ей было "просто по приколу" получить новый опыт
Никто и представить не мог, что девушка, которая провела большую часть детства с монобровью, в очках и рубашке с Йодой, появится в Vogue Italia
Сейчас ей 23 года, и она является одной из самых востребованных моделей в мире
Пожалуй, в мире моды нет ни одного крупного бренда, с которым не успела поработать Молли Бэйр: Miu Miu, Fendi, Moschino, Prada, Vera Wang, Chanel и многие другие
Она не балует своих подписчиков в Instagram, где без всякого продвижения собрала 134 тыс. фанатов
Зато легко находит язык с другими "городскими сумасшедшими" из американского истеблишмента
Кутюрье обожают Бэйр за то, что она позволяет воплотить в реальность их самые экстравагантные и смелые замыслы
Модельеры подчёркивают, что у неё инопланетная внешность и вместе с тем она выглядит как живой манекен — идеально для любого дизайнера
WOW-news
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