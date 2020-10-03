Чем манекенщица с самыми большими ушами влюбила в себя главных модельеров планеты: 15 фото

В школе Молли дразнили не только из-за ушей и моноброви, но и из-за её роста: она была очень худой и высокой (182 см)

Фото © Instagram / molllsbair

Всё изменил нью-йоркский блошиный рынок: именно там девушку с необычной внешностью заметил один из агентов крупного модельного агентства

Фото © Instagram / molllsbair

Молли согласилась на дефиле не думая. Ей было "просто по приколу" получить новый опыт

Фото © Instagram / molllsbair

Никто и представить не мог, что девушка, которая провела большую часть детства с монобровью, в очках и рубашке с Йодой, появится в Vogue Italia

Фото © Instagram / molllsbair

Сейчас ей 23 года, и она является одной из самых востребованных моделей в мире

Фото © Instagram / molllsbair

Пожалуй, в мире моды нет ни одного крупного бренда, с которым не успела поработать Молли Бэйр: Miu Miu, Fendi, Moschino, Prada, Vera Wang, Chanel и многие другие

Фото © Instagram / molllsbair

Она не балует своих подписчиков в Instagram, где без всякого продвижения собрала 134 тыс. фанатов

Фото © Instagram / molllsbair

Зато легко находит язык с другими "городскими сумасшедшими" из американского истеблишмента

Фото © Instagram / molllsbair

Кутюрье обожают Бэйр за то, что она позволяет воплотить в реальность их самые экстравагантные и смелые замыслы

Фото © Instagram / molllsbair

Модельеры подчёркивают, что у неё инопланетная внешность и вместе с тем она выглядит как живой манекен — идеально для любого дизайнера