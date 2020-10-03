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Бабушка расплакалась, когда увидела сюрприз, который прислали ей 2 млн "внуков" из TikTok

Пользователь TikTok stewiez71 ведёт блог вместе со своей бабушкой. Недавно парень поделился новым роликом, который растопит даже самое холодное сердце.

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Кадры из видео © TikTok / stewiez71

Бабушка TikTok-блогера stewiez71 — настоящая интернет-звезда. За несколько месяцев она умудрилась заработать аудиторию в 2,2 млн подписчиков. Причём некоторые из них выражают свою любовь к старушке не только лайками — фанаты присылают ей посылки прямо на специальный адрес. Недавно парень показал бабуле-блогеру, сколько пришло новых подарков. Её реакция — это самое милое, что вы сегодня увидите.

Видео © TikTok / stewiez71

Парень спрашивает: "Эй, хочешь кое-что увидеть?", интересуясь, знает ли она, что спрятано под пледом. Увидев смущение старушки, парень тут же срывает одеяло. Под ним — десятки посылок и писем, которые отправили фанаты TikTok-парочки и бабули в частности. Тогда женщина, тщетно пытаясь сдержать слёзы, спрашивает: "Сколько теперь у меня внуков и внучек?" Stewiez71 отвечает: "Два миллиона!"

Кадры из видео © TikTok / stewiez71

Кадры из видео © TikTok / stewiez71

В конце старушка просит внука передать "спасибо от всего сердца". Ролик опубликовали на странице stewiez71 29 сентября, и за несколько дней он набрал порядка 4 млн просмотров. В комментариях многие пользователи уверены — вирусное видео вернуло им веру в людей.

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