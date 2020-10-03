Блогерша показала, как увеличить шкаф с помощью предмета, который все обычно выбрасывают

Недавно в TikTok-профиле hollyvlogsofficial появилось видео, которое тут же стало вирусным. Девушка — автор канала рассказала подписчикам, как ей удалось организовать пространство в платяном шкафу, существенно сэкономив в нём место. Для этого блогерша использовала ушки от алюминиевых банок. Обычно люди выбрасывают их вместе с опустошёнными ёмкостями, а зря.

Вам не хватает места в гардеробе? Вот вам лайфхак. Когда выпиваете газировку из банки, не выбрасывайте ушко Hollyvlogsofficial

Кадры из видео © TikTok / hollyvlogsofficial

Лайфхак прост, поэтому гениален. В ушке есть два отверстия. В одно нужно просунуть крючок вешалки так, чтобы деталь от банки упала к месту крепления плечиков и держателя, как показано на фотографии ниже. Так нужно будет сделать со всеми вешалками. Когда процесс завершён, считайте, новая система хранения уже готова. Теперь вместо того, чтобы всовывать плечики на тесную перекладину, можно повесить её на другие плечики — в свободное отверстие алюминиевого ушка.

Кадры из видео © TikTok / hollyvlogsofficial

Пользователи TikTok в восторге. Ролик посмотрели больше миллиона раз! Мало того что лайфхак помогает сэкономить место и нервы, так это ещё и положительно влияет на природу. Ведь язычки от банок не отправляются на забитые мусорные полигоны, а используются повторно, пишет Mirror.

Это самая продуманная вещь из тех, что я видела за день ...annabel...x