Мама второклассника попросила в Сети помощи с детской задачей, но даже профессор не смог её решить

Юных гениев готовят в одной из школ Норфолка, Великобритания, по крайней мере, судя по домашним заданиям, над которыми детям приходится корпеть вместе с родителями. Но не всегда и сами родители в состоянии решить примеры и задачи, которые должны быть под силу школьникам. Одной из таких головоломок поделилась Тереза Хоппер, мама второклассника, пишет Daily Mail.
Фото © Facebook / Family Lockdown Tips and Tricks
По условиям задачи дано, что у девочки Карлы есть три фишки по 100 единиц, 17 по десять и 16 по одной единице. Вопрос, сможет ли Карла составить из этих фишек два одинаковых трёхзначных числа и сможет ли справиться с заданием, использовав все фишки. Казалось бы, задача, достойная второклассника, но Тереза конкретно зависла над решением и попросила совета в закрытой группе "Фейсбука" у других родителей.
Я профессор математики в университете, и я понятия не имею, что здесь происходит. Может, какая-то диаграмма полнее объясняет задание?..
В моём детстве домашка не была такой сложной! Они детей что, для NASA тренируют???
На какой возраст рассчитана эта задача? Явно не на сорокалетних дам, потому что я в растерянности
Изначально Тереза предложила свой вариант решения, в котором была не уверена. Но нашлись те пользователи Сети, которые подтвердили ответ запутавшейся мамы: Карла сможет справиться с обоими заданиями. Например, для первого пункта в качестве одинаковых чисел подойдут 111, 222 и так далее — нужно просто разделить фишки на две равные части. А для второго ответом станет 243 (который будет правильным ответом и для первого пункта тоже). Нужно просто сложить все единицы с фишек и поделить на два.
WOW-news
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