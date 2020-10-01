Мама второклассника попросила в Сети помощи с детской задачей, но даже профессор не смог её решить

Юных гениев готовят в одной из школ Норфолка, Великобритания, по крайней мере, судя по домашним заданиям, над которыми детям приходится корпеть вместе с родителями. Но не всегда и сами родители в состоянии решить примеры и задачи, которые должны быть под силу школьникам. Одной из таких головоломок поделилась Тереза Хоппер, мама второклассника, пишет Daily Mail.

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По условиям задачи дано, что у девочки Карлы есть три фишки по 100 единиц, 17 по десять и 16 по одной единице. Вопрос, сможет ли Карла составить из этих фишек два одинаковых трёхзначных числа и сможет ли справиться с заданием, использовав все фишки. Казалось бы, задача, достойная второклассника, но Тереза конкретно зависла над решением и попросила совета в закрытой группе "Фейсбука" у других родителей.

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Я профессор математики в университете, и я понятия не имею, что здесь происходит. Может, какая-то диаграмма полнее объясняет задание?.. Шэрон Уиллис

В моём детстве домашка не была такой сложной! Они детей что, для NASA тренируют??? Каллум Никол

На какой возраст рассчитана эта задача? Явно не на сорокалетних дам, потому что я в растерянности Хелен Праудфут

Фото © Facebook / Teresa Hopper