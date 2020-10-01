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Девушка осталась с одновременно грустным и весёлым лицом после того, как ей ввели филлер — фото

Китаянка решила стереть налёт времени со своего лица с помощью филлеров. Но проверенная косметическая процедура пошла не по плану, оставив красотку с искривлённым лицом, выражающим несколько эмоций... одновременно.

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GIF © Giphy

В середине сентября 29-летняя Чжао из города Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян, пришла на очередную косметическую процедуру. Девушка не впервые боролась с морщинами с помощью филлеров и никаких проблем с этим не было. Однако в этот раз всё пошло не так гладко, как обычно.

Фото © GMW.cn

Фото © GMW.cn

Спустя неделю после процедуры 19 сентября девушка проснулась с параличом левой части лица. Бровь и рот с этой стороны были искривлены так, что казалось: Чжао чем-то расстроена. И эстетика — не главная проблема, с которой столкнулась китаянка. Теперь её левый глаз даже не может полностью закрываться, а пережевать еду или что-то выпить — целое приключение.

Каждый день, когда я вижу себя с этим лицом, я просто хочу умереть

Чжао

GIF © Giphy

GIF © Giphy

Когда Чжао обратилась за помощью к врачам, ей поставили диагноз "паралич лицевого нерва". Сколько уйдёт времени, прежде чем лицо девушки вернётся к привычному состоянию, никто не знает. Процесс восстановления может занять от пары месяцев до долгих лет. Мало того, врачи не исключают, что китаянка останется с таким выражением лица навсегда, пишет Oddity Central.

Как бы выглядели звёзды без подтяжек, филлеров и ринопластик: 10 примеров от пластического хирурга

Мировым звёздам надо всегда выглядеть прекрасно — это их работа. Конечно, погоня за идеальным лицом не проходит без помощи врачей. А что, если бы селебрити не ложились под нож? Таким вопросом задался пластический хирург из Великобритании Джулиан де Сильва. С помощью фотошопа мужчина добавил на снимки звёзд немного морщин, пигментации и других "прелестей" увядания человеческого тела. Что у него получилось — смотрите в подборке ниже.

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