Девушка осталась с одновременно грустным и весёлым лицом после того, как ей ввели филлер — фото

В середине сентября 29-летняя Чжао из города Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян, пришла на очередную косметическую процедуру. Девушка не впервые боролась с морщинами с помощью филлеров и никаких проблем с этим не было. Однако в этот раз всё пошло не так гладко, как обычно.
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Спустя неделю после процедуры 19 сентября девушка проснулась с параличом левой части лица. Бровь и рот с этой стороны были искривлены так, что казалось: Чжао чем-то расстроена. И эстетика — не главная проблема, с которой столкнулась китаянка. Теперь её левый глаз даже не может полностью закрываться, а пережевать еду или что-то выпить — целое приключение.
Каждый день, когда я вижу себя с этим лицом, я просто хочу умереть
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Когда Чжао обратилась за помощью к врачам, ей поставили диагноз "паралич лицевого нерва". Сколько уйдёт времени, прежде чем лицо девушки вернётся к привычному состоянию, никто не знает. Процесс восстановления может занять от пары месяцев до долгих лет. Мало того, врачи не исключают, что китаянка останется с таким выражением лица навсегда, пишет Oddity Central.
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