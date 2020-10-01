Девушка осталась с одновременно грустным и весёлым лицом после того, как ей ввели филлер — фото

Как бы выглядели звёзды без подтяжек, филлеров и ринопластик: 10 примеров от пластического хирурга Мировым звёздам надо всегда выглядеть прекрасно — это их работа. Конечно, погоня за идеальным лицом не проходит без помощи врачей. А что, если бы селебрити не ложились под нож? Таким вопросом задался пластический хирург из Великобритании Джулиан де Сильва. С помощью фотошопа мужчина добавил на снимки звёзд немного морщин, пигментации и других "прелестей" увядания человеческого тела. Что у него получилось — смотрите в подборке ниже.