10 фото настоящих бойцов, которые находились на грани смерти, но всё-таки победили CoVid-19

Издание Bored Panda собрало снимки бойцов, вырвавшихся из смертельных "объятий" CoViD-19. В подборке ниже — 10 самых впечатляющих историй.
"Мой папа — самый сильный человек из тех, что я знаю. Вернулся к 12-часовым сменам в реанимации через неделю после выздоровления от CoViD"
Фото © Reddit / thxbra
"102-летняя женщина вылечилась от коронавируса после 20 дней лечения в больнице"
Фото © Italica Grondona
"Мой папа наконец выписался из больницы, выздоровев от CoViD-19!"
Фото © Reddit / zwschlei
"Старейший мужчина, вылечившийся от CoViD-19. Ему сейчас 104 года"
Фото © koin.com
"Вот как мою бабушку отправляли домой после того, как она пережила CoViD-19. Ей 85"
Фото © Reddit / kms2547
"После 11 дней, проведённых в больнице, и 12 потерянных килограммов веса мой 78-летний папа выздоровел от коронавируса в Мадриде и вернулся домой!"
Фото © Reddit / notmelaniatrump
"Первый вылеченный пациент с CoViD-19 в провинции Модена (Италия). Бабушке 95 лет"
Фото © Gazzetta Di Modena
"Моя 95-летняя бабушка победила рак груди в 80-х, а теперь вылечилась от CoViD-19! Она мой герой"
Фото © Twitter / My_Tweet_Heart
"Это мой 66-летний папа восстанавливается от CoViD дома после 83 дней, проведённых в больнице"
Фото © Reddit / Raphy30
"Мой папа только что вернулся домой из больницы! Я так счастлива, что не могла не поделиться!"
Фото © Reddit / jaxomlotus
WOW-news
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