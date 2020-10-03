10 фото настоящих бойцов, которые находились на грани смерти, но всё-таки победили CoVid-19

Издание Bored Panda собрало снимки бойцов, вырвавшихся из смертельных "объятий" CoViD-19. В подборке ниже — 10 самых впечатляющих историй.

"Мой папа — самый сильный человек из тех, что я знаю. Вернулся к 12-часовым сменам в реанимации через неделю после выздоровления от CoViD"

Фото © Reddit / thxbra

"102-летняя женщина вылечилась от коронавируса после 20 дней лечения в больнице"

Фото © Italica Grondona

"Мой папа наконец выписался из больницы, выздоровев от CoViD-19!"

Фото © Reddit / zwschlei

"Старейший мужчина, вылечившийся от CoViD-19. Ему сейчас 104 года"

"Вот как мою бабушку отправляли домой после того, как она пережила CoViD-19. Ей 85"

Фото © Reddit / kms2547

"После 11 дней, проведённых в больнице, и 12 потерянных килограммов веса мой 78-летний папа выздоровел от коронавируса в Мадриде и вернулся домой!"

Фото © Reddit / notmelaniatrump

"Первый вылеченный пациент с CoViD-19 в провинции Модена (Италия). Бабушке 95 лет"

Фото © Gazzetta Di Modena

"Моя 95-летняя бабушка победила рак груди в 80-х, а теперь вылечилась от CoViD-19! Она мой герой"

Фото © Twitter / My_Tweet_Heart

"Это мой 66-летний папа восстанавливается от CoViD дома после 83 дней, проведённых в больнице"

Фото © Reddit / Raphy30

"Мой папа только что вернулся домой из больницы! Я так счастлива, что не могла не поделиться!"