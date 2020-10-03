В Минпросвещения ответили на вопрос о вероятности перевода школ на удалёнку

Минпросвещения РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос о массовом переходе российских школ на дистанционный режим работы. В этом заверил замглавы ведомства Денис Грибов.

— Никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определённое окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация, — отметил замминистра.

Он добавил, что в каждом регионе эпидемическая ситуация складывается по-разному. Перевод школ на удалёнку происходит только при обнаружении очага коронавируса.