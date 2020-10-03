В Минпросвещения ответили на вопрос о вероятности перевода школ на удалёнку

Минпросвещения РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос о массовом переходе российских школ на дистанционный режим работы. В этом заверил замглавы ведомства Денис Грибов.
— Никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определённое окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация, — отметил замминистра.
Он добавил, что в каждом регионе эпидемическая ситуация складывается по-разному. Перевод школ на удалёнку происходит только при обнаружении очага коронавируса.
Половина подмосковных школ уйдёт на каникулы в октябреОстальные учебные заведения будут действовать исходя из эпидемиологической обстановки.
Ранее сегодня сообщалось, что власти Москвы распорядились бесплатно выдавать лечащимся дома пациентам с CoViD-19 препарат "Арепливир". Упаковка лекарства стоит 12 320 рублей. Высокую цену объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявил, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.
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