Доктор Мясников назвал "самый полезный для здоровья" продукт

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что самым важным продуктом для здоровья человека является брокколи. Он утверждает, что именно этот овощ помогает бороться с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Если бы мне сказали, назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать "курица и мясо"), — это будет брокколи, — уверенно заявил врач в эфире телеканала "Россия-1".

Врач тут же признался, что не испытывает тёплых чувств к целебному чудо-овощу, но при этом отметил, что к его вкусу вполне можно привыкнуть.