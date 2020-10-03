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Доктор Мясников назвал "самый полезный для здоровья" продукт

И тут же признался, что сам его недолюбливает.

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что самым важным продуктом для здоровья человека является брокколи. Он утверждает, что именно этот овощ помогает бороться с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если бы мне сказали, назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать "курица и мясо"), — это будет брокколи, — уверенно заявил врач в эфире телеканала "Россия-1".

В Японии на два часа остановили движение на трассе из-за брокколи

Грузовик, перевозивший капусту, перевернулся, и овощи рассыпались по магистрали.

Врач тут же признался, что не испытывает тёплых чувств к целебному чудо-овощу, но при этом отметил, что к его вкусу вполне можно привыкнуть.

"Росконтроль" ранее изучил брокколи, которая продаётся в России, и пришёл к печальным выводам.

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