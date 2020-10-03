Облегчённая версия. В Белоруссии придумали новый формат протестов — видео

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Девушки, женщины, пенсионерки в Минске сегодня вышли на акцию протеста нового формата. Назвали "Цветочным демаршем".

Суть в том, что классический марш в знак протеста представительницы прекрасного пола провели разрозненно. Они взяли цветы и просто гуляли с ними по городу, не скапливаясь в группы и не выстраиваясь в колонны. Организаторы акции писали, что они должны быть как вода, но при этом раскрасить проспект яркими красками.

Гуляли между ГУМом и ЦУМом в Минске. Прогулка сторонниц протеста длилась два часа. По понятным причинам о задержаниях неизвестно.