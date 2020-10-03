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Облегчённая версия. В Белоруссии придумали новый формат протестов — видео

Если заранее не знать, что это политическая акция, то на месте и не догадаться.

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Видео © LIFE

Девушки, женщины, пенсионерки в Минске сегодня вышли на акцию протеста нового формата. Назвали "Цветочным демаршем".

Суть в том, что классический марш в знак протеста представительницы прекрасного пола провели разрозненно. Они взяли цветы и просто гуляли с ними по городу, не скапливаясь в группы и не выстраиваясь в колонны. Организаторы акции писали, что они должны быть как вода, но при этом раскрасить проспект яркими красками.

Гуляли между ГУМом и ЦУМом в Минске. Прогулка сторонниц протеста длилась два часа. По понятным причинам о задержаниях неизвестно.

В Белоруссии начали собирать предложения граждан по новой конституции

Полученные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами.

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ввёл санкции против официальных лиц Белоруссии, которые, по его мнению, ответственны за ситуацию в стране после выборов 9 августа. Тогда с результатом 80,1% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. После этого начались протесты, во время которых силовики жёстко задерживали мирных жителей. В ЕС потребовали прекратить насилие и отказались признавать результаты выборов.

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