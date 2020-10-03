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В РПЦ предложили новое применение мавзолею в случае захоронения Ленина

Здание предложили сделать напоминанием о связи вождя мировой революции с "красным террором".

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Тело Владимира Ленина рано или поздно будет убрано из мавзолея на Красной площади в Москве и захоронено. Само же здание следует сохранить как творение выдающегося архитектора Алексея Щусева, построившего несколько храмов и много других зданий. С таким предложением выступил митрополит Волоколамский Иларион.

Священнослужитель также поделился соображениями о дальнейшем применении мавзолея. Он полагает, что символичным будет разместить в здании музей массовых репрессий. Митрополит назвал Ленина изменником Родины, с которым связано начало "красного террора" и массовых репрессий населения России.

Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдёт, при каких обстоятельствах это произойдёт, — сказал Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его мнению, при захоронении Ленина нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать какое-то противостояние среди последователей вождя, для которых его тело остаётся святыней. Митрополит считает, что похороны станут возможными, когда коммунистическая идеология окончательно уйдёт в прошлое.

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