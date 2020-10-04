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В Челябинской области пьяная женщина без прав сбила троих детей на скутере. Один мальчик погиб

Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

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Фото © "ВКонтакте"

В Челябинской области женщина без прав, будучи пьяной, села за руль автомобиля и сбила троих детей, которые катались на скутере. Один мальчик в результате ДТП погиб, ещё двое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в деревне Бутырки Чебаркульского района накануне днём.

Произошло столкновение скутера под управлением несовершеннолетнего 2010 года рождения и автомобиля ВАЗ-2110. В результате ДТП пассажир скутера, мальчик 2010 года рождения, погиб, ещё двое несовершеннолетних, в том числе 2017 года рождения, были госпитализированы, — рассказала собеседница агентства.

При этом водитель машины скрылась с места происшествия сразу после аварии, но её быстро нашли. Оказалось, что у местной жительницы 1991 года рождения нет прав на управление транспортом. Кроме того, по результатам медосвидетельствования выяснилось, что женщина была пьяной.

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Тела с трудом удалось извлечь из груды металла.

Обстоятельства ДТП проверяет прокуратура области. СУ СК Челябинской области, в свою очередь, возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее Лайф рассказывал о жутком ДТП в Нижнем Тагиле, где пострадало шесть человек.

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