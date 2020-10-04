В Минск перед акцией оппозиции стянули бронетранспортёры и военных — видео

В столице Белоруссии сторонники оппозиции запланировали на сегодня очередной несанкционированный марш. Его решили посвятить "освобождению политзаключённых". Потому с утра минская милиция несёт службу в усиленном режиме. Кроме того, в город стянуты колонны бронетранспортёров, машин с водомётами, автозаков. Есть также транспорт для перевозки и установки колючей проволоки.

По предварительным данным, сбор участников акции запланирован у стелы "Минск — город-герой". Дальнейший маршрут шествия будет опубликован позже. Кроме того, сторонники оппозиции призвали единомышленников в других городах страны также выйти на собственные акции протеста.