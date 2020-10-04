В Минск перед акцией оппозиции стянули бронетранспортёры и военных — видео

В столице Белоруссии сторонники оппозиции запланировали на сегодня очередной несанкционированный марш. Его решили посвятить "освобождению политзаключённых". Потому с утра минская милиция несёт службу в усиленном режиме. Кроме того, в город стянуты колонны бронетранспортёров, машин с водомётами, автозаков. Есть также транспорт для перевозки и установки колючей проволоки.
По предварительным данным, сбор участников акции запланирован у стелы "Минск — город-герой". Дальнейший маршрут шествия будет опубликован позже. Кроме того, сторонники оппозиции призвали единомышленников в других городах страны также выйти на собственные акции протеста.
Глава СВР заявил о подготовке ЦРУ резонансной провокации в БелоруссииПо словам Сергея Нарышкина, это может быть попытка столкновения католиков и православных.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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