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СМИ: Эстония захотела получить возможность закрыть Финский залив для российских кораблей

В стране увеличили финансирование Вооружённых сил.

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Фото © ТАСС / Пименов Роман

Эстония рассчитывает обеспечить для себя возможность закрывать проход через Финский залив к морю для российских кораблей. Такие данные приводит польское издание Defence24.

В материале издания отмечается, что Правительство Эстонии одобрило дополнительное финансирование Вооружённых сил. В 2021 году на оборону собираются потратить €645,4 млн. Это выше уровня, который рекомендует НАТО.

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На карантин было помещено более 20 человек.

Журналисты пишут, что в проекте будущей модернизации есть пункт об усилении защиты вдоль всей береговой линии. Там собираются установить средства поражения типа "поверхность – поверхность", которые способны уничтожать корабли, идущие через Финский залив. В Эстонии объяснили, что эти меры необходимы на случай агрессии со стороны других государств.

Ранее летом посла России в Эстонии Александра Петрова вызвали в МИД этой страны. Поводом стали публикации диппредставительства о добровольном вхождении стран Балтии в СССР.

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