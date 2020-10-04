СМИ: Эстония захотела получить возможность закрыть Финский залив для российских кораблей

Эстония рассчитывает обеспечить для себя возможность закрывать проход через Финский залив к морю для российских кораблей. Такие данные приводит польское издание Defence24.

В материале издания отмечается, что Правительство Эстонии одобрило дополнительное финансирование Вооружённых сил. В 2021 году на оборону собираются потратить €645,4 млн. Это выше уровня, который рекомендует НАТО.

Журналисты пишут, что в проекте будущей модернизации есть пункт об усилении защиты вдоль всей береговой линии. Там собираются установить средства поражения типа "поверхность – поверхность", которые способны уничтожать корабли, идущие через Финский залив. В Эстонии объяснили, что эти меры необходимы на случай агрессии со стороны других государств.