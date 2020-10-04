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Регион
Опубликовано 4 октября 2020, 10:29
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"Грядёт что-то большое". Вышел первый тизер-трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

Фильм представят зрителям уже в декабре, хотя ранее релиз переносили на апрель 2021 года.

В Сети появился первый тизер-трейлер фильма "Охотник на монстров", в основу которого легла одноимённая игра. Главную роль в картине сыграла актриса Милла Йовович. Её напарниками по съёмочной площадке также стали мастер восточных единоборств Тони Джа, известный американский актёр Рон Перлман и другие.

Ролик опубликовал портал IGN — популярный в мире игровой сайт. На представленных кадрах события разворачиваются в пустыне, где несколько военных сражаются с огромным монстром, передвигающимся под песком.

Стоит отметить, что ранее картину планировали представить зрителям 4 сентября текущего года, но из-за пандемии коронавируса релиз перенесли на апрель следующего года. Однако в опубликованном трейлере утверждается, что проект выйдет уже в декабре, без указания точной даты.

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Monster Hunter — консольная игра в жанре RPG, которую создала и развивает компания Capcom. По сюжету игрок охотится на различных монстров, собирая новые виды вооружений и доспехов и увеличивая свой боевой опыт.

Ранее Лайф рассказывал, что вышел трейлер сиквела "Бората", в котором Саша Барон Коэн высмеял Трампа и коронавирус.

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Варвара Романова
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