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Риелтор рассказал, как правильно выбрать квартиру в новостройке

Очень важно обратить внимание на застройщика и его другие проекты.

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Фото © Pixabay

Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал несколько советов, которые могут помочь россиянам при покупке жилья. Рекомендациями он поделился в беседе с Ura.ru.

Надо обращать внимание на застройщика. Есть ли другие объекты. Я бы порекомендовал поискать информацию о конкретном жилом комплексе, — отметил собеседник агентства.

Барсуков также рекомендует перед покупкой квартиры найти в Интернете чат жильцов, где можно узнать о плюсах и минусах дома, а также о нюансах, которые могут быть критичны.

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Информацию главы субъектов должны размещать в Единой информационной системе жилищного строительства.

Эксперт советует не стесняться задавать застройщику все интересующие вопросы и найти информацию о других жилых комплексах этой компании, почитать о них отзывы. Возможно, существуют проблема, которая идёт от проекта к проекту. Также стоит обратить внимание, какие проценты по ипотечной ставке дают банки для конкретного застройщика.

Ранее россиян предупредили о росте цен на новостройки.

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