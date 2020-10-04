Риелтор рассказал, как правильно выбрать квартиру в новостройке

Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал несколько советов, которые могут помочь россиянам при покупке жилья. Рекомендациями он поделился в беседе с Ura.ru.

— Надо обращать внимание на застройщика. Есть ли другие объекты. Я бы порекомендовал поискать информацию о конкретном жилом комплексе, — отметил собеседник агентства.

Барсуков также рекомендует перед покупкой квартиры найти в Интернете чат жильцов, где можно узнать о плюсах и минусах дома, а также о нюансах, которые могут быть критичны.

Эксперт советует не стесняться задавать застройщику все интересующие вопросы и найти информацию о других жилых комплексах этой компании, почитать о них отзывы. Возможно, существуют проблема, которая идёт от проекта к проекту. Также стоит обратить внимание, какие проценты по ипотечной ставке дают банки для конкретного застройщика.