Стало известно, сколько школ находятся на карантине из-за ОРВИ и коронавируса

На сегодняшний день на карантине из-за коронавируса и ОРВИ находятся около 3% российских школ, сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

— Сегодня примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине, — сказал он, напомнив, что в России почти 42 тысячи таких учреждений.

Басюк также рассказал, что централизованных решений по поводу перевода школ на дистанционный формат обучения от министерства не будет. Образовательные учреждения сами будут решать, как работать, так как ситуация с ОРВИ и коронавирусом разная не только в регионах, но и в муниципалитетах.

Кроме того, замминистра подтвердил, что в первую неделю сентября выявили более тысячи случаев заражения CoViD-19 среди сотрудников школ, и привёл статистику со ссылкой на письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Для министерства в первую очередь важно сохранить здоровье и безопасность педагогов старше 50 лет, поэтому именно они сегодня в большей степени переводятся на формат дистанционного ведения уроков.