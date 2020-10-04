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Заболотный забил гол "ножницами", чем помог "Сочи" расправиться с "Ростовом"

В южном дерби было забито целых шесть голов.

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Во время матча "Сочи" — "Ростов" на поле было жарко. И это не только потому, что игра проходила в курортном городе на берегу Чёрного моря. Команды устроили настоящую голевую перестрелку во втором тайме. У ростовчан забили Алексей Ионов и Дмитрий Полоз. У сочинцев отличились Никита Бурмистров, Артур Юсупов и дважды Антон Заболотный, который один из голов забил "ножницами".

"Сочи" после 10 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице с 19 очками, а у "Ростова" — 17 очков и шестая строчка.

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РПЛ. 10-й тур

"Сочи" — "Ростов" — 4:2

Голы: Бурмистров 19' (1:0), Ионов 62' (1:1), Юсупов 66' (2:1), Полоз 74' (2:2), Заболотный 78' (3:2), Заболотный 84' (4:2)

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