Заболотный забил гол "ножницами", чем помог "Сочи" расправиться с "Ростовом"

Во время матча "Сочи" — "Ростов" на поле было жарко. И это не только потому, что игра проходила в курортном городе на берегу Чёрного моря. Команды устроили настоящую голевую перестрелку во втором тайме. У ростовчан забили Алексей Ионов и Дмитрий Полоз. У сочинцев отличились Никита Бурмистров, Артур Юсупов и дважды Антон Заболотный, который один из голов забил "ножницами".