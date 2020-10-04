Международная школа Казани считается одним из самых элитных учебных заведений Татарстана. Здесь детей обучают по программе IB (International Baccalaureate), что позволяет в будущем поступить в МГУ, Гарвард, Оксфорд, Кембридж и другие лучшие вузы мира. Преподаватели здесь тоже отборные — не только в профессиональном плане, но и чисто внешне.
Например, уроки физкультуры проходят в современном бассейне и плавать школьников учат вот такие тренеры
Эту девушку зовут Динара Гимазетдинова, ей 24 года, и она мастер спорта по плаванию
На её страницу подписано 3 тыс. пользователей "Инстаграма", среди которых, разумеется, немало учеников элитной школы
Динара считает, что, выкладывая в Сеть фото в бикини, она вдохновляет подписчиков на ЗОЖ
По словам девушки, школьники элитной школы ведут себя вполне прилично и "не наглеют"
Сама она не ограничивается тренерскими амбициями и участвует в конкурсах красоты — у неё есть титул "Мисс фитнес"
Руководство школы по поводу фотографий в "Инстаграме" замечаний не делало. Для них главное, что дети у Динары Рафаэлевны начинают плавать уже через два месяца
WOW-girls
Тренер из казанской элитной школы вдохновляет на ЗОЖ своими горячими фото в Instagram
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