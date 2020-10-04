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Тренер из казанской элитной школы вдохновляет на ЗОЖ своими горячими фото в Instagram

С таким педагогом можно остаться и после уроков.

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Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Международная школа Казани считается одним из самых элитных учебных заведений Татарстана. Здесь детей обучают по программе IB (International Baccalaureate), что позволяет в будущем поступить в МГУ, Гарвард, Оксфорд, Кембридж и другие лучшие вузы мира. Преподаватели здесь тоже отборные — не только в профессиональном плане, но и чисто внешне.

Например, уроки физкультуры проходят в современном бассейне и плавать школьников учат вот такие тренеры

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Эту девушку зовут Динара Гимазетдинова, ей 24 года, и она мастер спорта по плаванию

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

На её страницу подписано 3 тыс. пользователей "Инстаграма", среди которых, разумеется, немало учеников элитной школы

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Динара считает, что, выкладывая в Сеть фото в бикини, она вдохновляет подписчиков на ЗОЖ

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

По словам девушки, школьники элитной школы ведут себя вполне прилично и "не наглеют"

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Сама она не ограничивается тренерскими амбициями и участвует в конкурсах красоты — у неё есть титул "Мисс фитнес"

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Руководство школы по поводу фотографий в "Инстаграме" замечаний не делало. Для них главное, что дети у Динары Рафаэлевны начинают плавать уже через два месяца

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

Фото © Instagram / dinaraswimbaby

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