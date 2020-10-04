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Эту головоломку не могут решить 70% людей, а остальные легко разгадают её за 34 секунды

Британская компания создала головоломку, которую нужно разгадать за ограниченное время — полминуты, пишет Daily Mail. С заданием смогли справиться менее 30% опрошенных, а у остальных возникли сложности не только со скоростью, но и в целом с поиском ответа. Интересно, в какой категории вы окажетесь? Пройдите тест и узнайте!

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