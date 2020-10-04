Среди такого многообразия подушек нужно найти всего одну — круглую и бирюзовую в горошек
Фото © ScS
В этом шоуруме глаза разбегаются в разные стороны, но сконцентрируйтесь на зелёной настольной лампе
Фото © ScS
Вы попали в матрицу, но таблетки выбирать не нужно — просто найдите перевёрнутую единицу
Фото © Reflect Digital
Все мишки здесь одеты по последней моде, и только один отказался от галстука-бабочки. Какой?
Фото © Perpetual Fostering
И нестареющая классика — найдите 10 отличий на этой атмосферной осенней головоломке
Готовы проверить себя? Разумеется, вы всё нашли и уложились в 34 секунды, а сюда заглянули, просто чтобы удостовериться
Фото © ScS, Reflect Digital, Perpetual Fostering
Согласитесь, было несложно? И даже коварные листья не смогли вас отвлечь!
WOW-news
Эту головоломку не могут решить 70% людей, а остальные легко разгадают её за 34 секунды
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