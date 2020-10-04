Эту головоломку не могут решить 70% людей, а остальные легко разгадают её за 34 секунды

Среди такого многообразия подушек нужно найти всего одну — круглую и бирюзовую в горошек

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В этом шоуруме глаза разбегаются в разные стороны, но сконцентрируйтесь на зелёной настольной лампе

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Вы попали в матрицу, но таблетки выбирать не нужно — просто найдите перевёрнутую единицу

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Все мишки здесь одеты по последней моде, и только один отказался от галстука-бабочки. Какой?

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И нестареющая классика — найдите 10 отличий на этой атмосферной осенней головоломке

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Готовы проверить себя? Разумеется, вы всё нашли и уложились в 34 секунды, а сюда заглянули, просто чтобы удостовериться

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Согласитесь, было несложно? И даже коварные листья не смогли вас отвлечь!