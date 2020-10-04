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Модель прошлась по городу в прозрачном топе, заставив подписчиков окончательно в ней разочароваться

Такой образ на грани приличия возмутил подписчиков, которые до этого вполне лояльно относились к девушке.

Фото © Instagram / charlihoward

29-летняя Чарли Говард из Лондона, Великобритания, прославилась в блогосфере и фешен-индустрии благодаря своему вкладу в движение бодипозитива. Модель часто выкладывает фото в нижнем белье и купальниках, не стесняясь лишних килограммов, пары складок на теле и целлюлита. Подписчики ценили девушку за смелость и честность, но последние фото вызвали у них множество вопросов, пишет News.com.

Фото © Instagram / charlihoward

Фото © Instagram / charlihoward

На них модель предстала в необычном топе с длинным рукавом, сквозь жёлтую ткань которого просвечивало всё, что только могло. Под него девушка, разумеется, ничего не надела, поэтому на еле прикрытую грудь Чарли прохожие могли любоваться сколько душе угодно. А с учётом того, что на улицах полно детей, такие новости поклонников не слишком порадовали.

Фото © Instagram / charlihoward

Фото © Instagram / charlihoward

Этот топ просто, блин, ненормальный

carrie_mckewan

Сколько людей сказало тебе, что видят твою грудь?

iisourmoonx

Ты прекрасна, как и всегда, но топ очень странный

steven___hicks

Фото © Instagram / charlihoward

Фото © Instagram / charlihoward

Уверенности в себе Чарли не занимать, поэтому девушка любит продемонстрировать своё тело в различных ракурсах. И даже такие дерзкие фото посреди Лондона не отпугнули от неё большинство из 293 тысяч подписчиков. В комментариях они писали, как горячо выглядит модель, а все, кто выражал недовольство, получили от девушки резкие отповеди, граничащие с грубостью.

Модель похвасталась новым платьем, и теперь даже самый слабый ветер грозит ей публичным позором

Зато поклонники смущённо надеются призвать бурю своими тихими молитвами.

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