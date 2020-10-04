Модель прошлась по городу в прозрачном топе, заставив подписчиков окончательно в ней разочароваться

29-летняя Чарли Говард из Лондона, Великобритания, прославилась в блогосфере и фешен-индустрии благодаря своему вкладу в движение бодипозитива. Модель часто выкладывает фото в нижнем белье и купальниках, не стесняясь лишних килограммов, пары складок на теле и целлюлита. Подписчики ценили девушку за смелость и честность, но последние фото вызвали у них множество вопросов, пишет News.com.

Фото © Instagram / charlihoward

На них модель предстала в необычном топе с длинным рукавом, сквозь жёлтую ткань которого просвечивало всё, что только могло. Под него девушка, разумеется, ничего не надела, поэтому на еле прикрытую грудь Чарли прохожие могли любоваться сколько душе угодно. А с учётом того, что на улицах полно детей, такие новости поклонников не слишком порадовали.

Фото © Instagram / charlihoward

Этот топ просто, блин, ненормальный carrie_mckewan

Сколько людей сказало тебе, что видят твою грудь? iisourmoonx

Ты прекрасна, как и всегда, но топ очень странный steven___hicks

Фото © Instagram / charlihoward