Модель прошлась по городу в прозрачном топе, заставив подписчиков окончательно в ней разочароваться

29-летняя Чарли Говард из Лондона, Великобритания, прославилась в блогосфере и фешен-индустрии благодаря своему вкладу в движение бодипозитива. Модель часто выкладывает фото в нижнем белье и купальниках, не стесняясь лишних килограммов, пары складок на теле и целлюлита. Подписчики ценили девушку за смелость и честность, но последние фото вызвали у них множество вопросов, пишет News.com.
На них модель предстала в необычном топе с длинным рукавом, сквозь жёлтую ткань которого просвечивало всё, что только могло. Под него девушка, разумеется, ничего не надела, поэтому на еле прикрытую грудь Чарли прохожие могли любоваться сколько душе угодно. А с учётом того, что на улицах полно детей, такие новости поклонников не слишком порадовали.
Этот топ просто, блин, ненормальный
Сколько людей сказало тебе, что видят твою грудь?
Ты прекрасна, как и всегда, но топ очень странный
Уверенности в себе Чарли не занимать, поэтому девушка любит продемонстрировать своё тело в различных ракурсах. И даже такие дерзкие фото посреди Лондона не отпугнули от неё большинство из 293 тысяч подписчиков. В комментариях они писали, как горячо выглядит модель, а все, кто выражал недовольство, получили от девушки резкие отповеди, граничащие с грубостью.
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