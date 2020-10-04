Российский рэпер подрался с выбежавшим на сцену фанатом — видео

Видео © VK / Рифмы и Панчи

Рэпер Артём Кулик, выступающий под именем Boulevard Depo, подрался на концерте в Казани с выбежавшим на сцену фанатом. Видео инцидента опубликовали посетители мероприятия в социальных сетях.

На кадрах можно заметить, как один из пришедших выбегает на сцену и подбегает к музыканту. В ответ он получает несколько ударов руками и ногами, а находящиеся на сцене люди выталкивают фаната вниз, где его уже ждёт охрана.

Как отметил рэпер в "Инстаграме", в этот момент музыка была остановлена, так как в зале одна из девушек потеряла сознание.

— Присутствующие видели, что мы были отвлечены на девушку, которая словила обморок. Мы специально остановили музыку и людей, чтобы вытащить её оттуда. Вылетать в этот момент пофлексить на сцену — это не фанатская любовь, а наплевательское отношение к своим же землякам, — написал исполнитель.

Фото © Instagram / pluxury_sport

По словам рэпера, всего с концерта за агрессию вывели около 50 человек. Музыкант напомнил, что даже если на подобном мероприятии кто-то перебрал с алкоголем, необходимо вести себя прилично.