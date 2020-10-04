Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Якутии вертолёт Ми-2 с шестью человеками на борту совершил жёсткую посадку

Эвакуировать пассажиров будут с помощью вертолёта Ми-8.

83
Post cover

Архивное фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В нескольких десятках километров от города Среднеколымска в Якутии вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. Об этом сообщает пресс-служба компании "Полярные авиалинии".

В настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8, — цитирует пресс-службу ТАСС.

В районной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что вертолёт принадлежит частному лицу. В момент инцидента на борту находился пилот и пять пассажиров. Пострадавших нет.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двое

Летательный аппарат упал в песчаный карьер, наполненный водой. На месте работают водолазы.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.