В Якутии вертолёт Ми-2 с шестью человеками на борту совершил жёсткую посадку

В нескольких десятках километров от города Среднеколымска в Якутии вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. Об этом сообщает пресс-служба компании "Полярные авиалинии".
— В настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8, — цитирует пресс-службу ТАСС.
В районной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что вертолёт принадлежит частному лицу. В момент инцидента на борту находился пилот и пять пассажиров. Пострадавших нет.
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двоеЛетательный аппарат упал в песчаный карьер, наполненный водой. На месте работают водолазы.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области.
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