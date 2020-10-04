В Якутии вертолёт Ми-2 с шестью человеками на борту совершил жёсткую посадку

В нескольких десятках километров от города Среднеколымска в Якутии вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. Об этом сообщает пресс-служба компании "Полярные авиалинии".

— В настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8, — цитирует пресс-службу ТАСС.

В районной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что вертолёт принадлежит частному лицу. В момент инцидента на борту находился пилот и пять пассажиров. Пострадавших нет.