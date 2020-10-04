В Хабаровске тело новорождённого нашли в мусорном баке

В Хабаровске во дворе многоквартирного дома на улице Тихоокеанской один из жильцов обнаружил в мусорном баке тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело, в ближайшее время будет проведена экспертиза, которая определит, был ли ребёнок жив во время рождения, и причину смерти. Следователи устанавливают личность его матери.