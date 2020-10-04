В Хабаровске тело новорождённого нашли в мусорном баке

В Хабаровске во дворе многоквартирного дома на улице Тихоокеанской один из жильцов обнаружил в мусорном баке тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Придавили, а потом закопали в коляске. Лайф узнал подробности гибели младенца, тайно похороненного матерью30-летняя женщина под покровом ночи вывезла тело сына на кладбище.
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело, в ближайшее время будет проведена экспертиза, которая определит, был ли ребёнок жив во время рождения, и причину смерти. Следователи устанавливают личность его матери.
Ранее в Петербурге нашли мать брошенной в коляске полуторагодовалой малышки. Горе-мамаша заявила, что была пьяна, когда оставила ребёнка на улице, и не помнит этого.
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