Онколог рассказал о простом способе предотвращения рака

На появление злокачественных опухолей могут повлиять многие факторы, в том числе и стресс, который способен угнетать иммунную систему. Об этом рассказал хирург-онколог Михаил Мяснянкин в интервью Пятому каналу.

— Это очень важно понимать в том контексте, что из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования, — сказал он.

Доктор подчеркнул, что такие антистрессы, как курение, алкоголь и переедание, тоже оказывают на организм вредное воздействие, поэтому их надо категорически исключить. Вместо них лучше выбрать правильное питание, занятия спортом и "положительный настрой", так снизится риск развития смертельно опасной болезни. Не лишним будет и поиск интересного хобби.