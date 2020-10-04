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Онколог рассказал о простом способе предотвращения рака

По его словам, интересное хобби также оказывает положительное влияние на организм.

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Фото © Pixabay

На появление злокачественных опухолей могут повлиять многие факторы, в том числе и стресс, который способен угнетать иммунную систему. Об этом рассказал хирург-онколог Михаил Мяснянкин в интервью Пятому каналу.

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Картину в стиле стрит-арт Никколас торжественно представил в торговом центре Диснейленда.

Это очень важно понимать в том контексте, что из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования, — сказал он.

Доктор подчеркнул, что такие антистрессы, как курение, алкоголь и переедание, тоже оказывают на организм вредное воздействие, поэтому их надо категорически исключить. Вместо них лучше выбрать правильное питание, занятия спортом и "положительный настрой", так снизится риск развития смертельно опасной болезни. Не лишним будет и поиск интересного хобби.

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