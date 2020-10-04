Онколог рассказал о простом способе предотвращения рака

На появление злокачественных опухолей могут повлиять многие факторы, в том числе и стресс, который способен угнетать иммунную систему. Об этом рассказал хирург-онколог Михаил Мяснянкин в интервью Пятому каналу.
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— Это очень важно понимать в том контексте, что из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования, — сказал он.
Доктор подчеркнул, что такие антистрессы, как курение, алкоголь и переедание, тоже оказывают на организм вредное воздействие, поэтому их надо категорически исключить. Вместо них лучше выбрать правильное питание, занятия спортом и "положительный настрой", так снизится риск развития смертельно опасной болезни. Не лишним будет и поиск интересного хобби.
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