Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Диетолог объяснила, когда овощи превращаются в яд

Нужно обязательно следить за их состоянием и знать свой организм.

135

Неправильное хранение и приготовление овощей, даже самых богатых витаминами и полезными свойствами, может сделать из них яд. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зелёные томаты есть не рекомендуется, — приводит её слова радио Sputnik.

Врач отметила, что в перечисленных овощах, относящихся к семейству паслёновых, содержится соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение нервной системы.

Врач рассказала, как сода может спасти от отравления овощами и фруктами

Кипячёной воды оказалось недостаточно.

Также в сыром или недоваренном виде нельзя употреблять фасоль из-за содержащегося в ней вещества фитогемагглютинина, вызывающего отравление. Кроме того, людям с выраженным гипотиреозом (недостатком гормонов щитовидной железы) или субклиническим гипотиреозом не рекомендуется потреблять любые виды капустных, так как они могут блокировать усвоение йода в организме. А острые овощи, особенно редька, противопоказаны больным с нарушением желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

Помимо этого опасны плоды, наполненные нитратами, например шпинат, свекла, петрушка, морковь, огурцы. Их не стоит употреблять в пищу беременным, так как из-за перенасыщения солей плод может испытать гипоксию.

Ранее диетолог раскрыл вредные секреты мармелада.

Выбор редакции

Диетолог рассказала, какие "здоровые" продукты не такие полезные, как о них говорят

26 сентября, 01:01

"Настрой очень важен". Врач объяснил, как спасти сердце

29 сентября, 04:46

Онколог рассказал о простом способе предотвращения рака

сегодня в 02:28

"Пролежала в больнице 40 дней". Актриса Валентина Талызина рассказала о нервном срыве после известий об измене мужа

сегодня в 02:46

Врач дал прогноз по состоянию заразившего коронавирусом Трампа

сегодня в 02:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.