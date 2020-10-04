Диетолог объяснила, когда овощи превращаются в яд

Неправильное хранение и приготовление овощей, даже самых богатых витаминами и полезными свойствами, может сделать из них яд. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

— Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зелёные томаты есть не рекомендуется, — приводит её слова радио Sputnik.

Врач отметила, что в перечисленных овощах, относящихся к семейству паслёновых, содержится соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение нервной системы.

Также в сыром или недоваренном виде нельзя употреблять фасоль из-за содержащегося в ней вещества фитогемагглютинина, вызывающего отравление. Кроме того, людям с выраженным гипотиреозом (недостатком гормонов щитовидной железы) или субклиническим гипотиреозом не рекомендуется потреблять любые виды капустных, так как они могут блокировать усвоение йода в организме. А острые овощи, особенно редька, противопоказаны больным с нарушением желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

Помимо этого опасны плоды, наполненные нитратами, например шпинат, свекла, петрушка, морковь, огурцы. Их не стоит употреблять в пищу беременным, так как из-за перенасыщения солей плод может испытать гипоксию.