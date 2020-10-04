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Мать из ревности задушила трёхлетнего сына и выбросила в лес в пакете с игрушками

Свою вину женщина признала.

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Фото © Newsflash / caroline.carrilho.1

В Бразилии 29-летняя Кэролайн Каррильо Коррейя убила своего трёхлетнего сына, положила его тело в пакет с игрушками и выбросила в лесу, после чего решила свести счёты с собственной жизнью. Об этом сообщает The Sun.

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Следователи также проверят работу органов опеки с этой семьёй.

По предварительной версии, ребёнок умер от удушья. Что могло побудить женщину на такой шаг, выясняется, семья числилась благополучной. По версии следователей, причиной убийства ребёнка могла стать ревность. Якобы муж мог слишком много времени уделять сыну. Полиция намерена просить о психиатрическом обследовании матери.

Ранее Лайф рассказывал о жителе Санкт-Петербурга, который выставил своего сына на продажу за 900 миллиардов рублей.

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