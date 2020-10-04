Мать из ревности задушила трёхлетнего сына и выбросила в лес в пакете с игрушками

В Бразилии 29-летняя Кэролайн Каррильо Коррейя убила своего трёхлетнего сына, положила его тело в пакет с игрушками и выбросила в лесу, после чего решила свести счёты с собственной жизнью. Об этом сообщает The Sun.

По предварительной версии, ребёнок умер от удушья. Что могло побудить женщину на такой шаг, выясняется, семья числилась благополучной. По версии следователей, причиной убийства ребёнка могла стать ревность. Якобы муж мог слишком много времени уделять сыну. Полиция намерена просить о психиатрическом обследовании матери.