Учитель из Франции так увлёкся татуировками, что родители школьников боятся за их психику — фото

35-летний Сильвен, известный в соцсетях как Freaky Hoody, уже не первый год увлекается татуировками. Любовь к наколкам зашла так далеко, что на его теле практически не осталось свободного места. И никто бы ничего французу не сказал, если бы он не работал... в школе. Родители и раньше с настороженностью относились к фриковатому преподавателю, но когда даже его глаза оказались в чернилах, мамы и папы забили тревогу.

Фото © Instagram / freakyhoody

В своём недавнем интервью телеканалу BFM TV мужчина рассказал, что он работает с детишками в подготовительных группах, которые редко когда имеют что-то против его внешности. О родителях такого сказать нельзя. Недавно из-за жалоб руководство школы попросило француза отказаться от занятий. Причём, как заявляет сам Сильвен, жалобы поступили от мам, чьи дети даже не учатся у него в классах, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / freakyhoody

Для некоторых людей моя внешность является проблемой. Но это очень редкий случай. Как один родитель из тысячи. Причём их дети даже не учатся в моих классах. Мамы и папы детей из моего класса ничего против моих тату не имеют Сильвен

Фото © Instagram / freakyhoody