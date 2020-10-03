Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Учитель из Франции так увлёкся татуировками, что родители школьников боятся за их психику — фото

Школьный учитель из Эссонна, Франция, рискует потерять работу. Причиной оказались татуировки по всему телу мужчины — родители их совсем не одобряют.

118

Фото © Instagram / freakyhoody

35-летний Сильвен, известный в соцсетях как Freaky Hoody, уже не первый год увлекается татуировками. Любовь к наколкам зашла так далеко, что на его теле практически не осталось свободного места. И никто бы ничего французу не сказал, если бы он не работал... в школе. Родители и раньше с настороженностью относились к фриковатому преподавателю, но когда даже его глаза оказались в чернилах, мамы и папы забили тревогу.

Фото © Instagram / freakyhoody

Фото © Instagram / freakyhoody

В своём недавнем интервью телеканалу BFM TV мужчина рассказал, что он работает с детишками в подготовительных группах, которые редко когда имеют что-то против его внешности. О родителях такого сказать нельзя. Недавно из-за жалоб руководство школы попросило француза отказаться от занятий. Причём, как заявляет сам Сильвен, жалобы поступили от мам, чьи дети даже не учатся у него в классах, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / freakyhoody

Фото © Instagram / freakyhoody

Для некоторых людей моя внешность является проблемой. Но это очень редкий случай. Как один родитель из тысячи. Причём их дети даже не учатся в моих классах. Мамы и папы детей из моего класса ничего против моих тату не имеют

Сильвен

Фото © Instagram / freakyhoody

Фото © Instagram / freakyhoody

Сильвен рассказал, что на данный момент его отстранили от работы с малышами и что будет дальше — неизвестно. Но, судя по соцсетям мужчины, он всегда сможет найти себе занятие по душе. Благодаря своей уникальной внешности он работает моделью, а также реализует себя в роли комедианта.

Девушка за два года покрыла всё тело татуировками и побрилась налысо, чтобы их лучше было видно

Девушка по имени Эшли сделала свою первую татуировку в 2018-м, а уже через год она была практически вся в наколках.

Выбор редакции

Тату-зависимый показал, каким красавцем он был до того, как покрыл всё своё тело наколками

1 октября, 07:41

Парень из симпатяги превратился в "чёрного пришельца", сделав для этого безумные вещи со своим лицом

27 сентября, 12:00

Психолог показала на звёздах, что такое эффект Тэтчер, и теперь подписчики мечтают об этом забыть

сегодня в 15:00

МИД Карабаха предложил странам признать республику ради мира

сегодня в 16:28

Ротшильды потребовали у Вены вернуть захваченное нацистами имущество

сегодня в 16:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.