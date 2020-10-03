Учитель из Франции так увлёкся татуировками, что родители школьников боятся за их психику — фото

35-летний Сильвен, известный в соцсетях как Freaky Hoody, уже не первый год увлекается татуировками. Любовь к наколкам зашла так далеко, что на его теле практически не осталось свободного места. И никто бы ничего французу не сказал, если бы он не работал... в школе. Родители и раньше с настороженностью относились к фриковатому преподавателю, но когда даже его глаза оказались в чернилах, мамы и папы забили тревогу.
В своём недавнем интервью телеканалу BFM TV мужчина рассказал, что он работает с детишками в подготовительных группах, которые редко когда имеют что-то против его внешности. О родителях такого сказать нельзя. Недавно из-за жалоб руководство школы попросило француза отказаться от занятий. Причём, как заявляет сам Сильвен, жалобы поступили от мам, чьи дети даже не учатся у него в классах, пишет Oddity Central.
Для некоторых людей моя внешность является проблемой. Но это очень редкий случай. Как один родитель из тысячи. Причём их дети даже не учатся в моих классах. Мамы и папы детей из моего класса ничего против моих тату не имеют
Сильвен рассказал, что на данный момент его отстранили от работы с малышами и что будет дальше — неизвестно. Но, судя по соцсетям мужчины, он всегда сможет найти себе занятие по душе. Благодаря своей уникальной внешности он работает моделью, а также реализует себя в роли комедианта.
WOW-news
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