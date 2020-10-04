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Категорий: 17

Голливудская актриса Дрю Бэрримор призналась в употреблении наркотиков с 12 лет

Она также сообщила, что зависимость едва не поставила крест на её актёрской карьере.

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Актриса Дрю Бэрримор. Фото © ТАСС / PA Photos / Lionel Hahn

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что в возрасте 12 лет стала употреблять наркотики, за что попала в чёрный список работодателей. Такое признание 45-летняя голливудская звезда сделала перед запуском собственного ток-шоу.

Я не знаю, как я здесь оказалась, но я никогда не забуду, как мне повезло. Будучи в чёрном списке в 12 лет, я ценю каждую работу, которая у меня есть, — приводит её слова издание The Sun.

Как уточнили журналисты, детство актрисы складывалось не слишком благополучно. Отец-алкоголик Джон Бэрримор ушёл из семьи, когда Дрю было всего полгода. Её мама, актриса Джэйд Бэрримор, отвезла девочку в печально известный нью-йоркский клуб Studio 54. Там маленькая Дрю начала пропадать пять дней в неделю, стала называть себя танцовщицей, там же и пристрастилась к наркотикам.

При этом актёрские способности девочки начали проявляться с ранних лет. В пять лет она дебютировала в кино, а уже спустя год участвовала в съёмках картины "Инопланетянин" Стивена Спилберга. В итоге к ней пришла известность, шоу и слава.

Однако именно наркотическая зависимость поставила крест на дальнейшем развитии в профессии. Бэрримор угодила в психиатрическую клинику, а режиссёры, узнав о её "увлечениях", просто отказались от работы с девушкой. Нервные срывы, которые случились на этом фоне, едва не привели Бэрримор к суициду. Но благодаря помощи специалистов девушке удалось вернуться к нормальной жизни.

После выписки из клиники она отказалась от материнской опеки, переехала в квартиру в Западном Голливуде и устроилась работать официанткой в кафе. В 17 она получила первую за долгое время роль — в ленте "Ядовитый плющ". Два года спустя случились "Плохие девчонки", а затем карьера актрисы вновь пошла в гору.

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