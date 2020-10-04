В Гидрометцентре пообещали россиянам тёплый октябрь

В октябре среднемесячная температура на большей части европейской и азиатской территорий России ожидается выше на один-два градуса. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
— На европейской территории ожидается, что в октябре среднемесячная температура будет на один-два градуса выше нормы. На большей части азиатской территории среднемесячная температура также ожидается на один-два градуса выше средних многолетних значений, а на юге Сибирского федерального округа — около нормы, но на отрицательном фоне, — приводит её слова ТАСС.
По словам Макаровой, в Оренбургской области, на востоке Башкирии и на юге Уральского федерального округа осадки в октябре ожидаются меньше нормы. А вот на севере Архангельской области, Карелии, в Мурманской области, на западе Ненецкого АО, Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края возможно выпадение осадков около или выше нормы.
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