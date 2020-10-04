Названы регионы России, где ожидается аномальное тепло

На следующей неделе сразу в нескольких регионах России установится аномально тёплая температура, превышающая климатическую норму примерно на пять градусов. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области, — приводит её слова ТАСС.

При этом на востоке и северо-востоке европейской части страны отклонение будет чуть меньше — на два-три градуса.

Также комфортная погода установится в Белгородской и Брянской областях, однако в этих регионах ожидаются небольшие дожди.

В Москве тепло будет сопровождаться облачной погодой. Понижение температуры начнётся с середины недели: если в среду и четверг столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса тепла, то уже в пятницу — 14–19 градусов.

А вот жителям Томской, Кемеровской и севера Новосибирской областей радоваться не приходится. К ним придёт предзимье — сезон, когда осенняя погода уходит и начинается похолодание. Такой же процесс ждёт Якутию, Камчатку, Сахалин и Магаданскую область, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.