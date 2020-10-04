Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Во Франции и Британии зафиксировали рекорд заражений коронавирусом

Общее число пациентов с CoViD-19 в мире приближается к 35 миллионам.

170
Post cover

Фото © ТАСС / AP Photo / Michel Euler

Число заражённых коронавирусной инфекцией по всему миру продолжает расти, сразу в нескольких европейских странах за минувшие сутки был установлен рекорд по количеству заболевших.

Так, во Франции зафиксировано 16 972 инфицированных человека. По данным агентства Santé Publique, побит рекорд 24 сентября, когда в стране выявили более 16 тысяч заражённых. Всего же с начала пандемии вирус подхватило 606 625 жителей, скончалось 32 198 пациентов (+19 за сутки).

Лечащий врач заразившегося коронавирусом Трампа рассказал о его состоянии

Медики считают следующие 48 часов критически важными с точки зрения ухода за хозяином Белого дома.

В Великобритании за последние 24 часа инфекцией заразилось 12 872 человека, что также является рекордным показателем, сообщает Минздрав страны. Скончалось 49 пациентов. Общее количество заражённых составляет теперь 480 017, а умерло 42 317 человек.

Ранее учёные нашли новое опасное последствие коронавируса.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.