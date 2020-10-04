Во Франции и Британии зафиксировали рекорд заражений коронавирусом

Число заражённых коронавирусной инфекцией по всему миру продолжает расти, сразу в нескольких европейских странах за минувшие сутки был установлен рекорд по количеству заболевших.

Так, во Франции зафиксировано 16 972 инфицированных человека. По данным агентства Santé Publique, побит рекорд 24 сентября, когда в стране выявили более 16 тысяч заражённых. Всего же с начала пандемии вирус подхватило 606 625 жителей, скончалось 32 198 пациентов (+19 за сутки).

В Великобритании за последние 24 часа инфекцией заразилось 12 872 человека, что также является рекордным показателем, сообщает Минздрав страны. Скончалось 49 пациентов. Общее количество заражённых составляет теперь 480 017, а умерло 42 317 человек.