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Заболевший CoViD-19 Трамп выложил новое видео из "лучшего в мире" коронавирусного центра

Глава Белого дома отметил, что уже скоро вернётся "делать Америку снова великой".

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Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп опубликовал видеозапись из "самого лучшего", по его словам, госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, куда он был помещён накануне для прохождения лечения.

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Американский лидер чувствует себя "очень хорошо".

Хочу начать со слов благодарности врачам за их профессионализм, медсёстрам госпиталя Уолтера Рида, всем. Я думаю, что этот госпиталь лучший в мире, — сказал он.

Трамп отметил, что чувствует себя гораздо лучше, хотя и до этого не жаловался. Он также заявил, что намерен вернуться к своим обязанностям и к предвыборной гонке уже совсем скоро, чтобы "делать Америку снова великой" — так звучит один из лозунгов его кампании.

Вместе с тем ситуация с состоянием здоровья главы Белого дома не так однозначна. Как заявил лечащий врач президента, за прошедшие с момента госпитализации сутки у него были "очень тревожные" показатели и ближайшие 48 часов будут критически важны для лечения.

Ранее Лайф сообщал, что переболевший коронавирусом Назарбаев дал совет заразившемуся Трампу.

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