Вымученная победа. Дагестанский француз дебютировал в UFC

Ярким дебют Имавова назвать, конечно, сложно. Нассурдин провозился в клетке с Джорданом Уилльямсом (9-4-0) все отведённые регламентом 15 минут схватки и победил, так сказать, на тоненького. По ходу боя преимущество качалось из стороны в сторону, и вплоть до оглашения результата ринг-анонсерам было непонятно, кому благоволили судьи. Несмотря на тот факт, что в ММА дагестанец перешёл из бокса, показать что-то дельное в стойке Имавов толком и не смог. Было заметно, что Джордан увереннее себя чувствует в размене, вынуждая противника спасаться в партере.

Но и в попытках провести тейкдауны у Нассурдина не всё было гладко. Уилльямс прекрасно защищался, и единственным проигранным эпизодом может назвать конец второго раунда, когда позволил представителю Франции не только затащить себя на землю, но ещё и чуть было не постучать в знак сдачи от сабмишна. Именно этот эпизод стал ключевым в определении победителя. Имавов смог одержать победу единогласным решением судей, но обратить на себя внимание широкой аудитории, к сожалению, не смог.

Станет ли Нассурдин "газовать" и просить босса UFC Дану Уайта дать ему ещё один бой на Бойцовском острове, покажет время… По крайней мере, до встречи с Джорданом уроженец Дагестана такое желание испытывал.

Ветераны октагона Карлос Кондит и Курт Макги, несмотря на опасения, продемонстрировали довольно зрелищный поединок, чья заслуга в основном больше лежит на плечах 36-летнего Прирождённого убийцы. Кондит особенно ярко отметился на последней секунде первого раунда, отправив на настил клетки соперника правым апперкотом. Курта спас гонг, но вот нос всё же был сломан…

В последующие 10 минут схватки Макги ничем себя не проявил, работая вторым номером и откровенно выживая. Карлос чем-то напомнил себя многолетней давности, продемонстрировав внушительный запас прочности и возможность конкурировать с нынешними топами. Но станет ли не выступавший до сегодняшнего дня на протяжении двух лет экс-временный чемпион организации ввязываться в титульную гонку? Как бы там ни было, но вызов Кондиту после сегодняшней победы бросил другой именитый ветеран Мэтт Браун…

В ко-мейн ивенте зрители смогли увидеть довольно любопытное зрелище тяжеловесов. Схожие по габаритам Карлос Фелипе и Йорган Де Кастро устроили бой на кулаках в попытках закончить дело одним ударом, но всё же излишняя осторожность продлила бой до судейского вердикта. Работавший первым номером Фелипе судьям понравился больше!

В главном событии вечера экс-чемпионка UFC и многократная чемпионка мира по боксу Холли Холм продемонстрировала свой высокий статус, уверенно разобрав мексиканку Ирэн Алдану.

Поединок продлился все пять раундов, и в каждом из них преимущество Дочери проповедника не вызывало сомнений. Победить досрочно Холли не удалось, но получить возможность вновь претендовать на титульный поединок американка вполне смогла.

Результаты турнира

Основной кард:

Легчайший вес (ж): Холли Холм победила Ирэн Алдану единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45).

Тяжёлый вес: Карлос Фелипе победил Йоргана Де Кастро единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Легчайший вес (ж): Жермен де Рандами победила Джулианну Пенью удушающим приёмом в раунде.

Легчайший вес: Кайлер Филлипс победил Кэмерона Элса техническим нокаутом во втором раунде.