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"Зенит" всё-таки победил? Цифровые итоги битвы двух столиц

Питерцы больше били, а москвичи обращались с мячом и чаще обводили.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Есть ложь, наглая ложь, а есть статистика. Марк Твен никогда не видел матчи "Спартака" и "Зенита", но его высказывание вполне применимо к цифровому анализу прошедшей на арене "Открытие" битвы двух столиц. Итоговый счёт на табло — 1:1, победителя команды выявить не сумели, однако в сухих цифрах его определить можно.

Помимо одинакового количества голов, команды отметились равным числом нарушений правил: по 14 с каждой стороны. Однако по количеству жёлтых карточек "Зенит" оказался впереди — 3:2 (хотя это плюс как раз "Спартаку"). По количеству фолов матч можно сравнить с недавней битвой "Ромы" и "Ювентуса" в Серии А. С тем лишь отличием, что там те же 28 фолов распределились иначе: римляне нарушали правила чаще. А вот Английская премьер-лига, которая традиционно считается дико жёсткой, на деле оказалась мягкой, если судить по статистике матча "Ливерпуль" — "Арсенал", где соперники на двоих сфолили лишь 18 раз. Впрочем, тут нужно брать в расчёт ещё и особенности судейства. Главное, что к арбитру матча "Спартак" — "Зенит" ни у кого вопросов не возникло.

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Если возвращаться к матчу "Спартака" и "Зенита", то петербуржцы были сильнее по ряду показателей:

  • общее число ударов (22:13);
  • удары в створ ворот (11:4);
  • угловые (6:3);
  • отборы мяча (11:8).

В то же время спартаковцы, если верить статистике, на правах хозяев грамотнее и бережнее обращались с мячом:

  • владение мячом (58% — 42%);
  • количество передач (523 — 380);
  • точность пасов (85% — 78%);
  • офсайды (0 — 6);
  • дриблинг (8 — 5);
  • выигранные верховые единоборства (18 — 17).

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Цифры говорят о том, что "Зенит" был сильнее в ключевых показателях, а "Спартак" оказался лучше в большем количестве разделов статистики. На поле же мы увидели кучу моментов "Зенита", невероятные сейвы Максименко и промахи "Спартака". Но главнее всего всегда были и есть цифры на табло. А там — 1:1.

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