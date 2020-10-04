Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Фанаты "Локомотива" освистали Глушакова в дебютном матче за "Химки"

Московские болельщики, судя по всему, не простили Денису Глушакову былые обиды.

23

© "Матч ТВ"

Матч десятого тура чемпионата России по футболу в Черкизове между "Локомотивом" и "Химками" завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. Голами у железнодорожников отличились Виталий Лисакович и Владислав Игнатьев, а у подмосковной команды забил Кирилл Боженов.

На 46-й минуте на замену Исламбеку Куату вышел Денис Глушаков. Это для него первый матч в составе "Химок". Когда хавбек появился на поле, фанаты "Локомотива" освистали его, а также скандировали нелицеприятные слова. Денис с 2005 по 2013 год выступал за красно-зелёных.

РПЛ. 10-й тур

"Локомотив" — "Химки" — 2:1

Голы: Лисакович 25' (1:0), Боженов 46' (1:1), Игнатьев 55' (2:1).

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.