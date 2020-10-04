Фанаты "Локомотива" освистали Глушакова в дебютном матче за "Химки"

Матч десятого тура чемпионата России по футболу в Черкизове между "Локомотивом" и "Химками" завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. Голами у железнодорожников отличились Виталий Лисакович и Владислав Игнатьев, а у подмосковной команды забил Кирилл Боженов.

На 46-й минуте на замену Исламбеку Куату вышел Денис Глушаков. Это для него первый матч в составе "Химок". Когда хавбек появился на поле, фанаты "Локомотива" освистали его, а также скандировали нелицеприятные слова. Денис с 2005 по 2013 год выступал за красно-зелёных.