Фанаты "Локомотива" освистали Глушакова в дебютном матче за "Химки"

Матч десятого тура чемпионата России по футболу в Черкизове между "Локомотивом" и "Химками" завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. Голами у железнодорожников отличились Виталий Лисакович и Владислав Игнатьев, а у подмосковной команды забил Кирилл Боженов.
На 46-й минуте на замену Исламбеку Куату вышел Денис Глушаков. Это для него первый матч в составе "Химок". Когда хавбек появился на поле, фанаты "Локомотива" освистали его, а также скандировали нелицеприятные слова. Денис с 2005 по 2013 год выступал за красно-зелёных.
РПЛ. 10-й тур
"Локомотив" — "Химки" — 2:1
Голы: Лисакович 25' (1:0), Боженов 46' (1:1), Игнатьев 55' (2:1).
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