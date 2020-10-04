Журналист рассказал о сильном страхе Трампа умереть от коронавируса

Узнав, что заражён коронавирусом, президент США Дональд Трамп сильно испугался, что может умереть. Об этом в Twitter написал журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман.

— Я кончу, как Стэн Чера? Так и будет? — неоднократно повторял президент, как уверяет Шерман.

Стэн Чера — друг Трампа из Нью-Йорка, который скончался от CoViD-19 в апреле этого года. Журналист также добавил, что, по словам его источников, реальное состояние Трампа намного хуже, чем в официальных сообщениях.