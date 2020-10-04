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Журналист рассказал о сильном страхе Трампа умереть от коронавируса

По его словам, президент повторяет один и тот же вопрос: неужели его дни сочтены?

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Узнав, что заражён коронавирусом, президент США Дональд Трамп сильно испугался, что может умереть. Об этом в Twitter написал журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман.

Я кончу, как Стэн Чера? Так и будет? — неоднократно повторял президент, как уверяет Шерман.

Стэн Чера — друг Трампа из Нью-Йорка, который скончался от CoViD-19 в апреле этого года. Журналист также добавил, что, по словам его источников, реальное состояние Трампа намного хуже, чем в официальных сообщениях.

Напомним, о положительном тесте американского президента на коронавирус стало известно 2 октября. Недуг выявили и у его жены Мелании Трамп. Накануне сообщалось, что был момент, когда уровень кислорода в крови президента сильно снизился.

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