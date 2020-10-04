Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Белый дом ответил на вопрос о возможной передаче власти от Трампа на время его болезни

Отмечается, однако, что команда президента готова ко всему.

109

Фото © ТАСС / AP

В Белом доме не рассматривают вопрос передачи полномочий президентом США Дональдом Трампом на время его борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.

Нет, этот вопрос сейчас не рассматривается, — ответил он на слова ведущей о передаче полномочий Трампа, в случае если он не сможет выполнять свои обязанности.

Трампа раскритиковали за видео со скрытым кашлем

В этом увидели попытку скрыть его настоящее состояние.

О'Брайен рассказал, что американский лидер хорошо себя чувствует и пребывает в хорошем настроении, а также "твёрдо контролирует ситуацию". Он, однако, добавил, что в Белом доме "прекрасная команда", которая "готова ко всему".

Напомним, 2 октября стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте. Американские врачи отметили, что состояние главы США продолжает улучшаться и его могут выписать уже 5 октября.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.