Российский врач заявил о "новых неожиданностях" коронавируса

Обнаруженный недавно мультисистемный воспалительный синдром MIS-A, который, предположительно, связан с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием CoViD-19. Такую версию озвучил в беседе с РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

— Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма, — сказал он.

По мнению медика, пока нельзя точно сказать, кто из переболевших CoViD-19 находится в группе риска. Он уверен, что раз коронавирус мало изучен, он таит множество неожиданностей. Медики могут столкнуться с самыми разными осложнениями у пациентов.