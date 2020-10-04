Российский врач заявил о "новых неожиданностях" коронавируса

Обнаруженный недавно мультисистемный воспалительный синдром MIS-A, который, предположительно, связан с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием CoViD-19. Такую версию озвучил в беседе с РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.
— Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма, — сказал он.
Учёные нашли новое опасное последствие коронавирусаУ участников исследования с момента выявления типичных симптомов CoViD-19 до появления MIS-A проходило от двух до пяти недель.
По мнению медика, пока нельзя точно сказать, кто из переболевших CoViD-19 находится в группе риска. Он уверен, что раз коронавирус мало изучен, он таит множество неожиданностей. Медики могут столкнуться с самыми разными осложнениями у пациентов.
В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 10 499 человек. В последний раз отметку в десять тысяч количество выявленных случаев превышало только 15 мая.
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