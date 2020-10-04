Основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

Знаменитый японский дизайнер и основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада скончался в возрасте 81-го года. Об этом сообщает AFP со ссылкой не его представителя.

Сотрудничал с Боуи, но не знал его песен. Умер японский дизайнер Кансай Ямамото Недавно у него диагностировали острый миелоидный лейкоз.

Кэндзо Такада родился в Киото. Он был пятым ребёнком в семье владельца чайного домика. В 1958 году будущий дизайнер стал учиться в колледже Бунка, который считается одной из самых респектабельных школ моды в Токио. После он отправился в Париж, где завёл знакомства в сфере моды. Первая его коллекция одежды увидела свет в 1970 году. Его показы тогда вызвали ажиотаж.