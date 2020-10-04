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Основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

Кэндзо Такада был 81 год.

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Фото © Wikipedia

Знаменитый японский дизайнер и основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада скончался в возрасте 81-го года. Об этом сообщает AFP со ссылкой не его представителя.

Сотрудничал с Боуи, но не знал его песен. Умер японский дизайнер Кансай Ямамото

Недавно у него диагностировали острый миелоидный лейкоз.

По его данным, дизайнер умер в больнице во Франции. Причиной смерти стал коронавирус.

Кэндзо Такада родился в Киото. Он был пятым ребёнком в семье владельца чайного домика. В 1958 году будущий дизайнер стал учиться в колледже Бунка, который считается одной из самых респектабельных школ моды в Токио. После он отправился в Париж, где завёл знакомства в сфере моды. Первая его коллекция одежды увидела свет в 1970 году. Его показы тогда вызвали ажиотаж.

Ранее Лайф писал, что в США в свой день рождения умер автор логотипа Нью-Йорка Милтон Глейзер. Причиной смерти графического дизайнера стал инсульт.

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