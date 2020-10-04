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Украина решила переманивать IT-специалистов из Белоруссии

Для программистов и их семей в том числе увеличат срок временного пребывания на территории Незалежной.

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Фото © Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов из Белоруссии, в котором особое внимание уделяется представителям IT-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов, — говорится в сообщении.

Согласно указу, для предпринимателей и специалистов из Белоруссии, "иммиграция которых отвечает интересам Украины", и их семей до 180 дней в году увеличат срок временного пребывания на территории Незалежной. Предусматривается также упрощение процедуры налоговой регистрации для программистов, которые решили переехать на Украину.

Кроме того, должна быть усовершенствована процедура регистрации белорусских IT-специалистов как физлиц и предпринимателей. Зеленский также распорядился признавать документы, выданные гражданам республики в родной стране, которые необходимы для работы на Украине.

На Украине заявили, что Зеленский перечеркнул отношения с Лукашенко из-за "марионеточного режима"

Один из парламентариев утверждает, что Киев сыграл "существенную роль" в организации протестов в республике.

IT-сфера является на сегодняшний день самой быстрорастущей в экономике Белоруссии.

Ранее Лайф рассказывал, что волнения в Белоруссии, начавшиеся после выборов президента республики, затронули и программистов отрасли информационных технологий. Так, например, в офисе IT-компании PandaDoc в Минске в начале сентября прошли обыски.

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