Украина решила переманивать IT-специалистов из Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов из Белоруссии, в котором особое внимание уделяется представителям IT-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов, — говорится в сообщении.

Согласно указу, для предпринимателей и специалистов из Белоруссии, "иммиграция которых отвечает интересам Украины", и их семей до 180 дней в году увеличат срок временного пребывания на территории Незалежной. Предусматривается также упрощение процедуры налоговой регистрации для программистов, которые решили переехать на Украину.

Кроме того, должна быть усовершенствована процедура регистрации белорусских IT-специалистов как физлиц и предпринимателей. Зеленский также распорядился признавать документы, выданные гражданам республики в родной стране, которые необходимы для работы на Украине.

IT-сфера является на сегодняшний день самой быстрорастущей в экономике Белоруссии.