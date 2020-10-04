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"Работаем на самоокупаемости". Лещенко пожаловался на огромные убытки артистов из-за коронавируса

На концертах меньше публики, а значит, падает доходность.

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Фото © ТАСС / Стукалин Евгений

Певец Лев Лещенко считает, что из-за коронавируса финансовое положение артистов весьма осложнилось. Об этом народный артист России заявил радиостанции "Говорит Москва". Выручают только различные государственные мероприятия.

Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости, — сказал Лещенко.

Он пояснил, что из-за недостатка аудитории концерты не окупаются. Эпидемия диктует свои условия. Есть ограничения наполняемости зала на 30 или 50%. Всё это бьёт по карману артистов, ведь есть затраты на аппаратуру, инфраструктуру и так далее.

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Народ заблуждается, думая, что артисты — самые богатые в стране, подчеркнул он.

Артисты ничего сейчас не зарабатывают, у них коллективы. Надо кормить коллективы, а кормить их нечем, поскольку государственные дотации таким некоммерческим организациям не предназначены, — посетовал Лещенко.

Впрочем, он не теряет оптимизма и предполагает, что ситуация улучшится к новогодним праздникам.

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 10 499 человек. В последний раз отметку в десять тысяч количество выявленных случаев превышало только 15 мая.

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