"Работаем на самоокупаемости". Лещенко пожаловался на огромные убытки артистов из-за коронавируса

Певец Лев Лещенко считает, что из-за коронавируса финансовое положение артистов весьма осложнилось. Об этом народный артист России заявил радиостанции "Говорит Москва". Выручают только различные государственные мероприятия.

— Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости, — сказал Лещенко.

Он пояснил, что из-за недостатка аудитории концерты не окупаются. Эпидемия диктует свои условия. Есть ограничения наполняемости зала на 30 или 50%. Всё это бьёт по карману артистов, ведь есть затраты на аппаратуру, инфраструктуру и так далее.

— Артисты ничего сейчас не зарабатывают, у них коллективы. Надо кормить коллективы, а кормить их нечем, поскольку государственные дотации таким некоммерческим организациям не предназначены, — посетовал Лещенко.

Впрочем, он не теряет оптимизма и предполагает, что ситуация улучшится к новогодним праздникам.