"В Москве уже ждут". Глава Камчатки сообщил об отправке 250 кг проб с берега океана

Пробы воды как с поверхности океана, так и с глубины, пробы песка, образцы водорослей и останки погибших морских животных, а также донные отложения, которые достали водолазы, направлены в Москву для установления причин и масштабов возможной экологической катастрофы на Камчатке. Об этом в ходе брифинга сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

— Мы взяли расширенный забор анализов по всем точкам. Это те элементы, которые позволят проанализировать даже с учётом воздействий ветра и волн, было ли какое-то загрязнение и в чём оно заключалось. В Москве уже ждут представители Российской академии наук, руководители профильных институтов, — заявил глава края.

В общей сложности в столицу было направлено 250 килограммов груза. Как добавил Владимир Солодов, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже дала поручение, чтобы в Москве расширенный анализ всех проб прошёл в ускоренном режиме. Ожидается, что первые результаты анализов будут готовы к десяти утра по местному времени (01:00 по мск).

— Связано это (отправка проб в Москву. — Прим. Лайфа) с тем, что на Камчатке нет таких лабораторный мощностей, чтобы детально химический состав воды проанализировать и понять, в чём суть и какое вещество является источником заражения. Пока мы не поймём этого, строить какие-то версии у нас нет объективных оснований. Это будет гадание на кофейной гуще, — подытожил губернатор.

Напомним, множество животных погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.