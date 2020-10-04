Горы мёртвых животных. Лайф снял с воздуха побережье Камчатки

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Лайф с высоты птичьего полёта снял побережье Камчатки, где произошло загрязнение океана, которое привело к гибели множества морских обитателей. На кадрах видно, что прибрежная полоса буквально усыпана мёртвыми моллюсками, осьминогами и другими подводными жителями.
Ролик был снят в бухте Безымянная, которая находится в нескольких десятках километров от Халактырского пляжа, где загрязнение воды заметили в первую очередь.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Напомним, множество морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Учёные предположили, что животные могли погибнуть ещё в море, а на берег их выкинул шторм.
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