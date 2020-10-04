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Горы мёртвых животных. Лайф снял с воздуха побережье Камчатки

Кадры были сделаны в бухте Безымянная, которая находится в нескольких десятках километров от Халактырского пляжа.

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Видео © LIFE

Лайф с высоты птичьего полёта снял побережье Камчатки, где произошло загрязнение океана, которое привело к гибели множества морских обитателей. На кадрах видно, что прибрежная полоса буквально усыпана мёртвыми моллюсками, осьминогами и другими подводными жителями.

Ролик был снят в бухте Безымянная, которая находится в нескольких десятках километров от Халактырского пляжа, где загрязнение воды заметили в первую очередь.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

Тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.

Напомним, множество морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Учёные предположили, что животные могли погибнуть ещё в море, а на берег их выкинул шторм.

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