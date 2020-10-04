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Пилота рухнувшего под Пензой самолёта зажало в кабине. Он погиб

Его личность пока не установили, а тело пытаются извлечь.

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Фото © Pixabay

Пилот легкомоторного самолёта, который сегодня упал в лесном массиве в Пензенской области, оказался зажат в кабине в результате жёсткой посадки и погиб, сообщил Лайфу источник.

Уточняется, что его тело пытаются извлечь, а личность пока не установлена. По предварительной информации, пилот должен был выполнять химработы на территории Мордовии.

Два часа кружил над водой. В Нижегородской области затонул легкомоторный самолёт

Пилот смог посадить машину на воду, и вскоре та пошла на дно.

Напомним, авиакрушение произошло сегодня в Никольском районе Пензенской области между сёлами Столыпино и Родники.

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