Пилота рухнувшего под Пензой самолёта зажало в кабине. Он погиб

Пилот легкомоторного самолёта, который сегодня упал в лесном массиве в Пензенской области, оказался зажат в кабине в результате жёсткой посадки и погиб, сообщил Лайфу источник.
Уточняется, что его тело пытаются извлечь, а личность пока не установлена. По предварительной информации, пилот должен был выполнять химработы на территории Мордовии.
Два часа кружил над водой. В Нижегородской области затонул легкомоторный самолётПилот смог посадить машину на воду, и вскоре та пошла на дно.
Напомним, авиакрушение произошло сегодня в Никольском районе Пензенской области между сёлами Столыпино и Родники.
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