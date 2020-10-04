Пилота рухнувшего под Пензой самолёта зажало в кабине. Он погиб

Пилот легкомоторного самолёта, который сегодня упал в лесном массиве в Пензенской области, оказался зажат в кабине в результате жёсткой посадки и погиб, сообщил Лайфу источник.

Уточняется, что его тело пытаются извлечь, а личность пока не установлена. По предварительной информации, пилот должен был выполнять химработы на территории Мордовии.